Konya'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya- Seydişehir kara yolunun 48'inci kilometresinde B.Y. idaresindeki 07 ADH 76 plakalı tır ile M.A'nın kullandığı 07 FES 29 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü M.A. ile otomobilde bulunan eşi C.A, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobildeki iki çocuk ile tır sürücüsü kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.