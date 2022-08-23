Akü hırsızları operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Akü hırsızları operasyonla yakalandı

23.08.2022 12:15
Akü hırsızları operasyonla yakalandı

Konya'da tırlardan akü çalan 2 kişi polisin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalandı.

Konya'da tırlardan akü çalan 2 kişi polisin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde 2 gündür akü hırsızlığı ihbarı alan polis ekipleri olayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık ekipleri Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde yaşanan 4 ayrı olay yerinde güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızların peşine düştü. Bir süre yapılan incelemelerde güvenlik kameralarından 2 şahsı tespit eden polis ekipleri, Ahmet T. ve Ahmet R. isimli şahısların kimliklerini belirledi. Birçok suç kaydı bulunan şahısların izini süren polis ekipleri çok geçmeden yaptığı operasyonla 2 şahsı da kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şubesine götürülen şahıslar emniyetteki ilk ifadelerinde toplam dört tırdan sekiz adet akü çaldıklarını ve bu aküleri tanımadıkları seyyar hurda işi yapan şahıslara sattıklarını itiraf etti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Araştırma, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akü hırsızları operasyonla yakalandı - Son Dakika

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