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Tırların kupası koptu: 3 yaralı - Son Dakika

Tırların kupası koptu: 3 yaralı

02.02.2022 11:48
Tırların kupası koptu: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında seyir halindeki tır önünde ilerleyen tıra çarptı.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında seyir halindeki tır önünde ilerleyen tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki tırın kupası koparken, sıkışarak yaralanan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'nin kullandığı 06 DU 281 plakalı tıra aynı istikamete giden M.E.'nin kullandığı 63 ADC 332 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile arkadaki tırın kupası yerinden koparak şarampole yuvarlanırken dorse yan yatarak durabildi. Arkadan çarpmanın etkisiyle öndeki tırın da kupası yerinden koparak yaklaşık 100 metre ileriye sürüklendi. Kazada her iki tır sürücüsü ve arkadan çarpan tırda yolcu olarak bulunan A.A. kupa içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazazedeleri sıkıştıkları kupa içerisinden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Ankara'ya hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ömer Keleş/ İHA)

Tırların kupası koptu: 3 yaralı
Tırların kupası koptu: 3 yaralı
Tırların kupası koptu: 3 yaralı
Tırların kupası koptu: 3 yaralı

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İtfaiye, Ankara, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tırların kupası koptu: 3 yaralı - Son Dakika


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