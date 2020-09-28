Konya'da tırmanış sırasında ayağı kırılan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Konya'da dağa tırmandığı sırada ayağı kırılarak mahsur kalan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir grup dağcı, merkez Meram ilçesindeki Loras Dağı'na tırmanırken aralarından bir kişi düşerek ayağını kırdı.

Gruptakiler, dağda mahsur kalan arkadaşlarının kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden AFAD ekipleri, ayağı kırılan dağcıya, zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle ulaştı.

Sedyeye alınan dağcı, bölgeden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.