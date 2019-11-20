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Konya'da tombalaya suçüstü

6 saat önce

Konya'da bir okey salonunda 6 tombala makinesi ele geçirilirken 45 kişiye kumar oynamaktan 14 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Konya'da tombalaya suçüstü, System.String[]

Konya'da bir okey salonunda 6 tombala makinesi ele geçirilirken 45 kişiye kumar oynamaktan 14 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Şeyh Şamil Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bir işhanının bodrum katında faaliyet gösteren okey salonunda kontrolde bulundu. Yapılan kontrolde 6 adet tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu ve kartları ele geçirildi. Kumar oynamaktan 45 kişiye Kabahatler Kanununa istinaden toplam 14 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken işyeri sahibine de adli işlem yapıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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