Konya'da toplam 186 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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Konya'da toplam 186 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı

05.03.2022 11:57
Konya'da toplam 186 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan 10 yıldan 38 yıla kadar haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü gözaltına alındı.

Konya'da çeşitli suçlardan 10 yıldan 38 yıla kadar haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, taciz, yağma, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 186 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da toplam 186 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da toplam 186 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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