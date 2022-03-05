Konya'da toplam 186 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı - Son Dakika

Konya'da çeşitli suçlardan 10 yıldan 38 yıla kadar haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, taciz, yağma, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 186 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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