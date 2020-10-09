Konya'da toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma etkinlikleri yasaklandı - Son Dakika

Konya İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, 23 Ekim gecesine kadar il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, il sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi kararı alındı.

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 2911 sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma etkinlikleri, 9 Ekim'den 23 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandı.