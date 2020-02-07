Konya'da toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Konya'da toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat etmesi amacıyla otobüs ve tramvayları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Konya'da toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat etmesi amacıyla otobüs ve tramvayları düzenli olarak dezenfekte ediyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce insanı taşıyan toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, artan grip ve salgın hastalıklara önlem almak ve vatandaşların daha konforlu, güvenilir ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesi amacıyla dezenfekte çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda vatandaşların sıklıkla kullandığı toplu ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsleri ve tramvayları dezenfekte ederek vatandaşların gönül rahatlığıyla yolculuk yapmalarını sağlıyor. Ekipler araçları belirli periyotlarla titizlikle temizledikten sonra sefere hazır hale getiriyor. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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