Konya'da toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Konya'da toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli bir ortamda seyahat etmesi amacıyla otobüs ve tramvaylarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yürütüyor.

Konya'da toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli bir ortamda seyahat etmesi amacıyla otobüs ve tramvaylarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yürütüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, her gün 10 binlerce insanı taşıyan toplu ulaşım araçlarında yapılan dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, artan grip ve salgın hastalıklara önlem olması, vatandaşların daha güvenilir, hijyenik bir ortamda seyahat etmesi amacıyla dezenfekte çalışmalarını belirli periyotlarla yürütüyor.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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