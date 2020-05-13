Konya'da toplu ulaşım araçlarında klimalar çalışmayacak - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle otobüs ve tramvaylarda klimaların bir süre çalışmayacağını açıkladı.



Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında yeni tip korona virüs salgını nedeniyle halk sağlığı için önlemler almaya devam ediyor.



Konya Büyükşehir Belediye Sözcüsü Ahmet Bilgiç, tedbirler kapsamında toplu ulaşım araçlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini, sosyal mesafeye uygun ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını söyledi. Korona virüsün herkesin hayatında bazı kısıtlamaları beraberinde getirdiğini kaydeden Bilgiç, "Virüsü yayma ihtimali yüksek görüldüğünden toplu ulaşım araçlarımızda bu dönem klimalar çalışmayacak. Bilim Kurulumuzun tavsiye ve kararlarına göre ilerleyen günlerde tekrar durum değerlendirmesi yapılacak" dedi. - KONYA