Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor
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Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)KONYA'DA TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYORIrak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi...
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYOR
Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Erenkaya Caddesi'de yaşayan kayınpederi Hüseyin ve kayınvalidesi Şükran İlhan'a verildi. Şehidin kayınpederinin oturduğu eve, Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin cenazesinin yarın Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.
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