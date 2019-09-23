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Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor

27 dakika önce

Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)KONYA'DA TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYORIrak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi...

Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYOR

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Erenkaya Caddesi'de yaşayan kayınpederi Hüseyin ve kayınvalidesi Şükran İlhan'a verildi. Şehidin kayınpederinin oturduğu eve, Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin cenazesinin yarın Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor

Antalya, Piyade, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
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