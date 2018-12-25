Son Dakika Haberleri: Konya'da Toprak Kayması

Konya'da Toprak Kayması

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir termal tesis inşaatında boru döşenmesi sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir termal tesis inşaatında boru döşenmesi sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ketirağıllar bölgesindeki bir termal tesis inşaatında atık su borusunu döşeyen işçiler Mehmet Arıcıoğlu ve Halil İbrahim Ölmez, meydana gelen göçük sonucu toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Arıcıoğlu ve Ölmez kurtarılarak, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:22 Kaynak: AA

Seydişehir, İşçi, Konya, Güncel
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