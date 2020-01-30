Konya'da torunuyla kavga eden komşusunu öldüren sanığın duruşması görüldü - Son Dakika

Konya'da torunuyla kavga eden komşusunu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 80 yaşındaki tutuklu sanık ile tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mustafa Özkış, Hasan Atalay ve Muhammed Çapuk ile öldürülen Mustafa Toprakcı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SEGBİS'te yaşanan teknik sorun nedeniyle duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlanamayan sanık Bayram Çapuk'un avukatı Şuayip Koçak, müvekkilinin, ilerleyen yaşının ve hastalıklarının cezaevi koşullarına uygun olmaması nedeniyle tahliyesini talep etti.

Müvekkilinin eyleminde öldürme kastı bulunmadığını savunan Koçak, diğer müvekkili Muhammed Çapuk'un da olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, adli kontrol şartının kaldırılmasını ve beraatini istedi.

Toprakcı ailesinin avukatı Ahmet Ateş ise söz konusu suçun Muhammed ve dedesi Bayram Çapuk tarafından birlikte işlendiğini iddia ederek, sanıkların cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Sanık Bayram Çapuk'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Ağadivanı Sokağı'nda, 17 Ekim 2018'de, aralarında husumet bulunan Mustafa Toprakcı (34) ve Muhammed Çapuk (22) arasında bahçe duvarı meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

Torunu Muhammed Çapuk'un kavga ettiğini gören Bayram Çapuk, evden çıkarak, ruhsatsız tabancasıyla Toprakcı'ya ateş etmiş, ağır yaralanan Toprakcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.