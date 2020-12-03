Konya'da trafiği rahatlatacak çalışma - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Sultan Abdülhamid Han Caddesi'nde incelemeler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Sultan Abdülhamid Han Caddesi'ni inceledi. Konya'da trafiği rahatlatmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altay, yapımı süren yeni caddeler tamamlandığında şehir trafiğinde çok önemli bir rahatlama oluşacağını aktardı. Sultan Abdülhamid Han Caddesi'nin İstanbul Yolu'nda trafiği azaltacak önemli bir cadde olacağını kaydeden Başkan Altay, "İlk etapta 4,5 kilometrelik alanda çalışmalar yürütülüyor. Böylece Beyhekim Caddesi ile Keçili Kanalı'na kadar olan alanda çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Bir taraftan da KOSKİ, Sille Yolu ile Keçili Kanalı arasındaki kanalın ihalesini gerçekleştirdi. Kanalda bir düzenleme yapıyoruz. Böylece kanalın iki tarafında bu caddeyi bağlayacak bağlantı yollarını da ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah 2021 yılı ortalarında Beyhekim Caddesi ile Sille Yolu'nu birleştirecek Sultan Abdülhamid Han Caddesi'ni tamamlamış olacağız. Böylece Selçuklu, Meram ve Karatay arasındaki trafik işleyişine yeni bir düzenleme gelmiş olacak. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, "Şehrimizin ulaşımı noktasında ciddi planlamalar yapıyoruz. Büyükşehirimizin yaptığı yatırımla birlikte inşallah sadece Selçuklumuz için değil, Konyamız için de önemli bir ana aksı oluşturmuş oluyoruz. Sultan Abdülhamid Han Caddesi, Beyhekim Mahallesinden Meram Tıp Fakültesi ve Köyceğiz bölgesine kadar yani Selçuklu ile Meram'ı birbirine bağlayan çok önemli ana bir aks olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve asfaltıyla toplam uzunluğu 14.5 kilometre, araç yolu genişliği ise 20 metre olacak Sultan Abdülhamid Han Caddesi, kamulaştırma ve alt yapı yatırımları hariç 68 milyon liraya mal olacak. - KONYA