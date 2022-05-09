Trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi

09.05.2022 17:31

Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyreden sürücüye 4 bin 458 lira ceza uygulandı.

Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyreden sürücüye 4 bin 458 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Antalya çevre yolunda, bir aracın tehlikeli şekilde seyretmesi, araçtaki yolcunun da camdan çıkıp tehlikeli hareketler yapmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçti.

Çevredeki kameraları inceleyen polis, aracın plakasından sürücünün A.E, araçtaki yolcunun da E.H. olduğunu tespit etti.

Polis, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 bin 458 lira ceza kesti.

Trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi
Trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi - Son Dakika
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