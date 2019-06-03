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Konya'da trafik denetimleri

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın bayram tedbirleri kapsamında, günde yaklaşık 120 bin aracın geçtiği, Konya'yı komşu şehirlere bağlayan karayollarında trafik denetimi yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı'nın bayram tedbirleri kapsamında, günde yaklaşık 120 bin aracın geçtiği, Konya'yı komşu şehirlere bağlayan karayollarında trafik denetimi yapıldı.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında, bayramda oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla ülke genelinde denetimler sıklaştırıldı.
Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Hüseyin Bozlar, Konya- Antalya kara yolunda trafik denetimine katıldı.
Kontrol amacıyla durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcu çocuklar bilgilendirildi. Çocukları trafik kurallarına uymaya teşvik etmek amacıyla "sürücü seyahat karnesi" hediye edildi.
Ekipler Amiri Bozlar, denetim sırasında yaptığı açıklamada, Bakanlık projelerinin sahada dikkatle uygulandığını söyledi.
Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri veren Bozlar, "İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatları gereği arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Her 12 kilometreye 1 ekip düşüyor. Sürücülerden yardım bekliyor, kural ihlali yapmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Bozlar, Konya, Güncel
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