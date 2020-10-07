Konya'da trafik denetimlerinde 1 milyon 544 bin lira ceza - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin radar ve diğer denetimlerinde kusurlu araç ve sürücülere toplam 1 milyon 544 bin lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor. Gerçekleştirilen radarla hız denetimi kapsamında, 2 bin 416 araca hız sınırı ihlali ve 473 araç ve sürücüye muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 2 bin 889 araç ve sürücüye 1 milyon 412 bin 408 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerin Covid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı fazla yolcu denetimlerinde tedbirlere uymayan 7 şehir içi minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, "İl Hıfzıssıhha Kurulu" kararlarına uymadıklarından tutanak tanzim edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerinin çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüleri üzerinde yaptığı denetimlerde de 132 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 66 sürücüye 131 bin 688 TL cezai işlem uygulandı. - KONYA