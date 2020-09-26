Konya'da trafik denetimlerinde sürücülere 324 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'daki denetimlerde 16 araç trafikten men edilirken, sürücülere farklı sebeplerden 324 bin 535 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin değişik noktalarında yaptığı uygulamalarda, 143 sürücüye "hız sınırı ihlali", 154 sürücüye "kırmızı ışık ihlali", 152 sürücüye "cep telefonu ile konuşmak", 73 sürücüye "park ihlali", 27 sürücüye "emniyet kemeri takmamak", 175 sürücüye de muhtelif maddelerden cezai işlem yapıldı.

Uygulama noktalarındaki denetimlerde sürücülere 324 bin 535 lira cezai işlem uygulanırken,16 araç da trafikten men edildi.