Konya'da trafik ekipleri bisiklet yolunda hatalı park denetimi yaptı - Son Dakika
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Konya'da trafik ekipleri bisiklet yolunda hatalı park denetimi yaptı

30.05.2022 16:24
Konya'da trafik ekipleri bisiklet yolunda hatalı park denetimi yaptı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park yasağı olan bisiklet yollarına park eden ve bisikletlerin geçişini zorlaştıran araç sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park yasağı olan bisiklet yollarına park eden ve bisikletlerin geçişini zorlaştıran araç sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bisiklet kullanan vatandaşların güveli bir şekilde yolculuk edebilmeleri için bisiklet yollarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Bisiklet yoluna park eden araçların sürücülerini öncelikle uyaran ekipler, araçlarını çekmeyenlere para cezası uyguluyor.

Denetimler devam edecek

İl Emniyet Müdürlüğü'nden denetimler hakkında yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaz aylarının gelmesiyle bisiklet kullanımı da artış gösteriyor. Yeni yapılan projeler ve bisiklet yollarıyla vatandaşların bisiklet kullanımına daha çok yönelmesi ve çocukların da okullarına bisikletleriyle giderek hem trafik yoğunluğunun azaltıp hava kirliliğinin engellenmesi hem de daha sağlıklı bir neslin yetişmesi amaçlanıyor. Ekiplerimiz, bisiklet kullanıcılarının seyahatleri sırasında herhangi bir engelle karşılaşmadan güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin devam edeceğini, bisiklet yolları ve yaya geçitlerine park eden araçlara gerekli cezai işlemlerin yapılacağını belirtmek isteriz."

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da trafik ekipleri bisiklet yolunda hatalı park denetimi yaptı - Son Dakika


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