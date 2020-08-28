Konya'da trafik ışıklarıyla Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyulması gereken kuralların önemini vurgulamak amacıyla Alaaddin Tepesi çevresindeki trafik ışıklarına "Maske", "Mesafe" ve "Tedbir" yazıları yansıtarak, vatandaşları uyarıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli uygulamalarla Kovid-19'a karşı Konyalıların uyması gereken kuralların hatırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Vatandaşların salgına karşı farkındalığını artırmak amacıyla Alaaddin Tepesi çevresindeki trafik ışıklarına uyarı yazıları yerleştirdik. Kırmızı ışığa 'maske', sarı ışığa 'mesafe', yeşil ışığa da 'tedbir' yazıları yansıtılarak virüsle mücadelede trafikteki sürücülere ve yolculara üç hayati kuralın hatırlatmasını yapıyoruz. Hemşehrilerimizden kurallara uyulması konusunda ricada bulunuyorum. Güç birliği yaparsak bu musibetin de üstesinden geleceğimizden şüphem yok. Yeter ki kurallara uyalım."