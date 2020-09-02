Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir istikametinden Gölyüzü istikametine seyir halinde olan Adıgüzel Altunbaş idaresindeki 42 AED 121 plakalı kamyon, Ali D. idaresindeki 42 ZK 967 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Adıgüzel Altunbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ali D. Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adıgüzel Altunbaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.