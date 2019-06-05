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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zeki Aytan (48) yönetimindeki 78 AAC 51 plakalı otomobil, Gökçeyazı Mahallesi Koraş mevkisinde, karşı yönden gelen Mehmet Zengen (32) idaresindeki 42 YG 289 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada Fusun Zengen (31) hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Zengen ile çocukları Hiranur (5) ve Kamile Zengen (8), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Mehmet Zengen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan diğer otomobilin sürücüsü Aytan gözaltına alındı.
Olay yerinde hayatını kaybeden anne Fusun Zengen cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:51 Kaynak: AA
Ereğli, Zengen, Konya, Güncel
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