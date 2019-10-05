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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

57 dakika önce

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Halil Kayhan (58) idaresindeki 03 AS 888 plakalı otomobil, Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesinde, güvenlik şeridinde bekleyen Fikret Gök'e (60) ait 42 Y 3516 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil ve traktör şarampole uçtu.

Kazada traktör sürücüsü Gök, otomobil sürücüsü Kayhan ile araçta bulunan kızı Beyza Kayhan (23) yaralanırken, eşi Gülsüm Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları Konya Numune Hastanesine kaldırdı.

Hayatını kaybeden Kayhan'ın cenazesi ise Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Cihanbeyli, Kayhan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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