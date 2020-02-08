Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Buzlanmanın etkili olduğu Konya-Seydişehir kara yolunun 30. kilometresinde iki otomobil, aynı yönde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Sezer Çetinkaya (36) hayatını kaybetti. Yaralanan Funda (38), Nurten (16) ve Orhan Yumuk (41), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan Çetinkaya'nın cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga konuldu.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, tırın altına giren otomobillerin çıkarılarak çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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