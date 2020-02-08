Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kazada otomobilde bulunan Sezer Çetinkaya (36) hayatını kaybetti. Yaralanan Funda (38), Nurten (16) ve Orhan Yumuk (41), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Buzlanmanın etkili olduğu Konya-Seydişehir kara yolunun 30. kilometresinde iki otomobil, aynı yönde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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