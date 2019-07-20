Konya'da trafik kazası: 1 ölü
49 dakika önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Konya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:09 Kaynak: AA
'nın Karapınar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Isparta
'dan Gaziantep
'e giden Nihat T'nin kullandığı 07 BGZ 58 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıktı. Daha sonra otobüsten inip yolun karşısına geçmek isteyen yolculardan Volkan Ceren'e (29) Metin Y'nin kullandığı 35 AKV 45 plakalı kamyonet çarptı.
Yaralanan Ceren, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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