Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Tuzlukçu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Konya'nın Tuzlukçu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.


Kaza, Yunak- Akşehir karayolu Tuzlukçu ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Yunak istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 06 HD 8010 plakalı otomobil ile Tuzlukçu kavşağından Yunak yoluna çıkan T.M. idaresindeki 42 UE 259 plakalı araç çarpıştı. Kazada 42 UE 259 plakalı araçta bulunan ve mesai bitiminde Akşehir'e gitmekte olan Tuzlukçu Belediyesi çalışanları T.M. (47), A.D. (36), Y.Ü. (28) ve M.B. (48) yaralanırken, Tuzlukçu posta dağıtıcısı Ömer Faruk Savaş hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan sürücü M.S. (58) ile A.S. (80), H.S. (57) ve D.S. (80) de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Tuzlukçu, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
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