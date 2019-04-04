Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.





Alınan bilgiye göre Kadir Avcu idaresindeki Amonyak gübre yüklü 42 ACT989 plakalı kamyon Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı.



Çarpmanın etkisi ile kamyonun ön kısmında yangın çıktı, ağır yaralanan araç sürücüsü Kadir Avcu kendini araçtan dışarı atmayı başararak, yanmaktan kurtuldu.



Ağır yaralı olarak Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralı ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.





Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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