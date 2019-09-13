Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole inmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole inmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Konya Ankara Karayolu ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.G. (30) idaresindeki 06 BDM 572 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole indi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ankara, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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