Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.45 sıralarında Konya Ankara Karayolu Olof Palme Bulvarı Kulu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 42 M 5000 plakalı cip ile A.A. (26) yönetimindeki 42 M 3943 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı
Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı 5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 13:05:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]