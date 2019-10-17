Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Karapınar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Karapınar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Karapınar Konya karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi.

Bekir Demirci'nin (62) kullandığı 42 DBZ 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada otomobil sürücüsü Bekir Demirci ile eşi Fatma Demirci (57) yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansı ile Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 12:02:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]