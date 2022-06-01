Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

01.06.2022 10:13
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde panelvan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde panelvan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.20 sıralarında Konya Ankara Karayolu ilçe merkezi çıkışı Alparslan Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan D.A.D. yönetimindeki 70 FF 249 plakalı Ford marka kamyon ile M.K.G. idaresindeki 16 Y 1093 plakalı Hyundai marka panelvan minibüs çarpıştı. Kazada panelvan araç sürücüsü M.K.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü M.K.G. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Minibüs, Konya, Kaza, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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