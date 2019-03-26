Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 13 Yaralı
54 dakika önce
Konya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Konya
'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BEF 70 plakalı minibüs, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde 32 LA 796 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar Konya kent merkezi ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:56 Kaynak: AA
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