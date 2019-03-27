Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 13 Yaralı

Konya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BEF 70 plakalı minibüs, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde 32 LA 796 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.



Yaralılar Konya kent merkezi ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

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