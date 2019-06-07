Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

21 dakika önce

Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya- Ankara kara yolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında, Görkem Durak'ın (28) kullandığı 42 FLR 45 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki Meryem Durak (53), Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:08 Kaynak: AA
Ankara, Konya, Kulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı Mesut Özil ve Amine Gülşe bugün evleniyor Yaz aylarının korkulu rüyası kene tutulmasına dikkat

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:29:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]