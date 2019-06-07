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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

23 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Makas Mevkisi yakınları Kırıkkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 06 ACZ 48 plakalı kamyon ile S.C. yönetimindeki 06 AB 0425 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan M.C.C. (12) ile S.C. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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