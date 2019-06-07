Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
23 dakika önce
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kulu Makas Mevkisi yakınları Kırıkkale
yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 06 ACZ 48 plakalı kamyon ile S.C. yönetimindeki 06 AB
0425 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan M.C.C. (12) ile S.C. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı. - KONYA
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