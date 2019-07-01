Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

KONYA(AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
KONYA(AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ahmet Sarı idaresindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, Kulu- Ankara kara yolunun 6. kilometresinde, Hasan Köylüoğlu idaresindeki 42 GB 960 plakalı traktöre bağlı olan ekin yüklü römorka çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Sarı ve otomobilde bulunan Şahin Sarı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:59 Kaynak: AA
Kulu, Ankara, Ahmet Sarı, Güncel
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