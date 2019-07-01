Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
KONYA(AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:59 Kaynak: AA
KONYA(AA) - Kulu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ahmet Sarı
idaresindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, Kulu- Ankara
kara yolunun 6. kilometresinde, Hasan Köylüoğlu idaresindeki 42 GB 960 plakalı traktöre bağlı olan ekin yüklü römorka çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Sarı ve otomobilde bulunan Şahin Sarı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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