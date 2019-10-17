Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

55 dakika önce

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Konya- Adana karayolunun 77. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. (62) idaresindeki 42 DBZ 98 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü B.D. ve araçta bulunan F.D. (56) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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