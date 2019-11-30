Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Yusuf Şahin'in emekli albay olduğu öğrenildi.

Kazada, 06 BU 0076 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Şahin (73) ile araçta bulunan eşi Semra Şahin (70) yaralandı.

Alınan bilgileye göre kaza Yusuf Şahin idaresindeki 06 BU 0076 plakalı otomobil, Seydişehir Antalya yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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