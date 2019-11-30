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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgileye göre kaza Yusuf Şahin idaresindeki 06 BU 0076 plakalı otomobil, Seydişehir Antalya yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Kazada, 06 BU 0076 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Şahin (73) ile araçta bulunan eşi Semra Şahin (70) yaralandı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Yusuf Şahin'in emekli albay olduğu öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor

Yusuf Şahin, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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