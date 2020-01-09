Konya'da trafik kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da trafik kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Konya'da trafik kazası: 2 Yaralı

7 saat önce

Akşehir Doğanhisar yolunda bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 2 Yaralı, System.String[]

Akşehir Doğanhisar yolunda bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Akşehir Doğanhisar yolu Reis Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Ömer Ünlen idaresindeki 42 AIB 44 minibüs ile Mehmet Doğan yönetimindeki 42 VE 263 plakalı otomobil, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Doğan ile aynı araçta bulunan Ayşe Dudu Doğan, Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğanhisar, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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