Konya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

20.04.2022 12:33
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde önüne çıkan tilkiye çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücünün kullandığı otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde önüne çıkan tilkiye çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücünün kullandığı otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 33 CYF 06 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan tilkiye çarpmamak için direksiyonu çevirmesi sonucu kontrolden çıktı. Demir bariyerlere çarpan otomobilde bulunan Ali G. (25) ve Doğan S. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Otomobil, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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