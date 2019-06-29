Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
35 dakika önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:51 Kaynak: AA
'nın Seydişehir
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Seydişehir-Konya kara yolu otogar kavşağında Suriye
uyruklu Ahmet Hamdu K. idaresindeki 42 MA 760 plakalı otomobil ile Hasan Ö. yönetimindeki 42 BRL 47 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Ahmet Hamdu K. ile beraberindeki Abdullah Hamdi K. ve Abdullah K. ile diğer aracın yolcularından Dursun Ö. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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