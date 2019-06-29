Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

35 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Seydişehir-Konya kara yolu otogar kavşağında Suriye uyruklu Ahmet Hamdu K. idaresindeki 42 MA 760 plakalı otomobil ile Hasan Ö. yönetimindeki 42 BRL 47 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Ahmet Hamdu K. ile beraberindeki Abdullah Hamdi K. ve Abdullah K. ile diğer aracın yolcularından Dursun Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Seydişehir, Konya, Güncel
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