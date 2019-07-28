Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

11 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya- Ankara kara yolu Meteoroloji kavşağında Cemile D. (39) idaresindeki 34 LZ 6841 plakalı otomobil, K.K. yönetimindeki 06 FS 7101 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Cemile D. ile çocukları Aras (7), Arda (12) ve Zeynep Delal D. (13) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Almanya'dan Kulu'ya tatile geldikleri öğrenilen anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Tek şeritten kontrollü geçiş sağlanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 12:35 Kaynak: AA
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