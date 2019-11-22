Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren araçtaki 4 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren araçtaki 4 kişi yaralandı.

Ali Akbaş'ın (74) kullandığı 34 LN 0523 plakalı otomobil, Beyşehir- Akseki kara yolunun birinci kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Nadiye Akbaş ile Hilal ve Fatma Ekiz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesini ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin Derebucak ilçesinden ikamet ettikleri, Beyşehir ilçe merkezindeki evlerine seyir halinde oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ali Akbaş, Beyşehir, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 03:32:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]