Konya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. (23) yönetimindeki 42 NE 679 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 34 BVT 142 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada sürücü İ.B. ile araçta bulunan T.Ç. (22), F.Ç. (24) ve Z.K. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA