Konya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

19.05.2022 14:39
Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara- Aksaray Karayolunda seyir halinde olan A.G. (33) idaresindeki 42 BE 894 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.G. ile araçta bulunan yolcular R.P. (16), F.P. (16) ve A.P. (48) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Otomobil, Aksaray, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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