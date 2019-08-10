Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Konya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Konya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Seyfullah Soytürk idaresindeki 42 V 1899 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Vatan Sanayi girişinde, refüjü aşarak önce Osman Güleç yönetimindeki 42 LT 397 plakalı otomobille, ardından Hakan Öncü'nün kullandığı 31 KH 252 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Seyfullah Soytürk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapalı kaldı.
Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:22 Kaynak: AA
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