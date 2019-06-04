Konya'da trafik kazası : 6 yaralı
16 dakika önce
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:06 Kaynak: AA
'nın Kulu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Caddesi
'nde Alaattin Saygın yönetimindeki 47 TZ 129 plakalı otomobil ile Kemal Yıldırım
yönetimindeki 06 GD 2684 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada her iki aracını sürücüsü ile araçlarda bulunan Fadime Yıldırım, Zekeriya, Özcan ve Cemile Saygın yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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