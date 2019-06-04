Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazası : 6 yaralı
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Konya'da trafik kazası : 6 yaralı

16 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası : 6 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Caddesi'nde Alaattin Saygın yönetimindeki 47 TZ 129 plakalı otomobil ile Kemal Yıldırım yönetimindeki 06 GD 2684 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada her iki aracını sürücüsü ile araçlarda bulunan Fadime Yıldırım, Zekeriya, Özcan ve Cemile Saygın yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:06 Kaynak: AA
Kıbrıs Caddesi, Kulu, Konya, Güncel
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