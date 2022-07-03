Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

03.07.2022 18:36
Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Cihat Çağrı P. (30) idaresindeki 06 CCP 12 plakalı SUV tipi araç, Seydişehir- Antalya kara yolu Tınaztepe mevkisi Bozkır Kavşağı'nda Sabri M. (58) yönetimindeki 31 DJ 323 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kerima M. (71) Reşit M. (52), Mehdikar M. (48) ve Pınar P. (27) yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kerima M, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Tragger, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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