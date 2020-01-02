Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 12 gün önce otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 12 gün önce otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seydişehir'deki kazada yaralanan Fatih Karaboyun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Seydişehir- Beyşehir kara yolunun 8. kilometresinde, 21 Aralık'ta, Özgür Çiftçi idaresindeki 42 AEE plakalı otomobil şarampole devrilmişti.

Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Karaboyun hayatını kaybederken, sürücü Özgür Çiftçi ile Fatih Karaboyun ağır yaralanmıştı.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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