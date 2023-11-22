Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Emre Ç. yönetimindeki otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki kamyona çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.