Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Emre Ç. yönetimindeki otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki kamyona çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Yaşam › Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika